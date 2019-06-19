19.06.2019 03:31
Haberler» Güncel» Haber

Hakim ve C. Savcısı atamaları Resmi Gazete'de

Hakim ve C. Savcısı atamaları Resmi Gazete

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) görev sürelerini tamamlayan adli yargı hakimi, cumhuriyet başsavcısı ve savcılar ile idari yargı hakimlerine ait atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) görev sürelerini tamamlayan adli yargı hakimi, cumhuriyet başsavcısı ve savcılar ile idari yargı hakimlerine ait atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

HSK'nın Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarında, birinci dereceye yükselmiş olup 30 Nisan 2019 Nisan dönemi sonuna kadar sürelerini bitirip HSK tarafından yükseltilmelerine karar verilen adli yargı hakim, cumhuriyet başsavcı ve savcıları ile idari yargı hakimlerinin adlarından oluşan listelere yer aldı. - ANKARA
Kaynak: İHA
Başsavcı, Güncel

Son Dakika Haberleri
03:46 Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de
03:41 Soylu, Araklı'da açıklamada bulundu
03:30 Hakim ve C. Savcısı atamaları Resmi Gazete'de
03:28 Suriye'de ateşkes ihlalleri artıyor
03:20 Balıkesir'de ev yanını
03:20 Başkentte göçmen kaçakçıları yakalandı
03:18 Balıkesir'de ev yangını