Hakim ve savcı adaylığı mülakatları ertelendi
Adalet Bakanlığı hakim ve savcı adaylığı mülakatlarını Korona virüs tedbirleri çerçevesinde ileri bir tarihe erteledi.
11.04.2020 10:12 | Son Güncelleme: 11.04.2020 10:12
Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 10 Temmuz 2020 tarihleri arasında yapılması planlanan avukatlık adli yargı, idari yargı, adli yargı hakim ve savcı adaylığı mülakatları Covid-19 salgını nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. Bakanlık salgınla ilgili güncel gelişmeleri dikkate alarak yeni mülakat tarihlerini planladıktan sonra kamuoyuyla paylaşacak. - ANKARA
Kaynak: İHA
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