Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Hakim ve savcı adaylığı mülakatları ertelendi

Adalet Bakanlığı hakim ve savcı adaylığı mülakatlarını Korona virüs tedbirleri çerçevesinde ileri bir tarihe erteledi.

11.04.2020 10:12 | Son Güncelleme: 11.04.2020 10:12
Hakim ve savcı adaylığı mülakatları ertelendi
Adalet Bakanlığı hakim ve savcı adaylığı mülakatlarını Korona virüs tedbirleri çerçevesinde ileri bir tarihe erteledi.

Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 10 Temmuz 2020 tarihleri arasında yapılması planlanan avukatlık adli yargı, idari yargı, adli yargı hakim ve savcı adaylığı mülakatları Covid-19 salgını nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. Bakanlık salgınla ilgili güncel gelişmeleri dikkate alarak yeni mülakat tarihlerini planladıktan sonra kamuoyuyla paylaşacak. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli Haberler
Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli
Yasağı ihlal edenlere ilk ceza kesildi! İşte ödedikleri meblağ Haberler
Yasağı ihlal edenlere ilk ceza kesildi! İşte ödedikleri meblağ
Şeyma’dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil Haberler
Şeyma'dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil
Koronavirüs tedbirlerine uymayan Nusret’in yaptıkları şaşkına çevirdi Haberler
Koronavirüs tedbirlerine uymayan Nusret'in yaptıkları şaşkına çevirdi
Harita yayınlayan bilim insanları korkunç gerçeği ortaya koydu: Virüs 3 koldan saldırıyor Haberler
Harita yayınlayan bilim insanları korkunç gerçeği ortaya koydu: Virüs 3 koldan saldırıyor
Meteoroloji’den 8 kente sağanak yağış uyarısı Haberler
Meteoroloji'den 8 kente sağanak yağış uyarısı
Kadınlara yapılan sosyal yardım miktarları artırıldı Haberler
Kadınlara yapılan sosyal yardım miktarları artırıldı
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir Haberler
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir
Haberler ›› Güncel ››Hakim ve savcı adaylığı mülakatları ertelendi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

10:58: Adıyaman'da ev yangını - Haber 10:58: Şanlıurfa'da bir mahalle koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı - Haber 10:58: Diyarbakır anneleri oturma eylemini otelde sürdürdü - Haber 10:57: Survivor'da arabayı kim kazandı? Survivor 2020'de kadınlar ve erkeklerde araba ödülünü kim kazandı? - Haber 10:56: Öğrenciler mektup yazdı, polisler böyle cevap verdi - Haber 10:13: Adalet Bakanlığı, hakimlik ve savcılık mülakatlarını erteledi - Haber 09:49: Harita yayınlayan bilim insanları korkunç gerçeği ortaya koydu: Virüs 3 koldan saldırıyor - Haberler 09:45: Nusret Gökçe, koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak önce dışarıda spor yaptı sonra tekne turu yaptı - Magazin