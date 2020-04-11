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Hakim ve savcı adaylığı mülakatları ertelendi

ADALET Bakanlığı, 4 Mayıs-10 Temmuz tarihleri arasında yapılması planlanan hakim ve savcı adaylığı mülakatlarının, koronavirüs tedbirleri çerçevesinde ertelendiğini duyurdu.

11.04.2020 10:38 | Son Güncelleme: 11.04.2020 10:38
Hakim ve savcı adaylığı mülakatları ertelendi

ADALET Bakanlığı, 4 Mayıs-10 Temmuz tarihleri arasında yapılması planlanan hakim ve savcı adaylığı mülakatlarının, koronavirüs tedbirleri çerçevesinde ertelendiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 4 Mayıs-10 Temmuz 2020 tarihleri arasında yapılması planlanan avukatlık adli yargı, idari yargı, adli yargı hakim ve savcı adaylığı mülakatlarının COVID-19 salgını nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiği bildirildi. Salgınla ilgili güncel gelişmeler dikkate alınarak yeni mülakat tarihlerinin planladıktan sonra kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel
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