Hakim ve savcıların görevde yükselmeleri kararı

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından çeşitli derecelerdeki görev sürelerini tamamlayan adli yargı hakimi, cumhuriyet başsavcısı ve savcıları ile idari yargı hakimlerinin isim listeleri Resmi Gazete'de yayımlandı.Resmi Gazete'deki HSK kararlarında, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 29. maddesine göre, Aralık 2019 dönemi sonuna kadar sürelerini bitirip yükseltilmelerine karar verilen adli yargı hakimi, cumhuriyet başsavcısı ve savcılarının isim listelerine yer verildi.HSK'nin bir başka kararında ise 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla birinci dereceye yükselip Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 32. maddesi uyarınca ilk kez birinci sınıfa ayrılma incelemesine tabi tutulacak adli ve idari yargı hakimleri ile cumhuriyet başsavcısı ve savcılarının isimleri duyuruldu.Sürelerini doldurdukları halde bu listede adlarını bulamayanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde HSK'ye yazılı başvuruda bulunmak suretiyle durumlarının incelenmesini isteyebilecekleri bildirildi.

Kaynak: AA