Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Hakim ve savcıların görevde yükselmeleri kararı - Haberler

Hakim ve savcıların görevde yükselmeleri kararı

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından çeşitli derecelerdeki görev sürelerini tamamlayan adli yargı hakimi, cumhuriyet başsavcısı ve savcıları ile idari yargı hakimlerinin isim listeleri Resmi Gazete'de yayımlandı.

26.03.2020 07:52 | Son Güncelleme: 26.03.2020 07:52
Hakim ve savcıların görevde yükselmeleri kararı
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından çeşitli derecelerdeki görev sürelerini tamamlayan adli yargı hakimi, cumhuriyet başsavcısı ve savcıları ile idari yargı hakimlerinin isim listeleri Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'deki HSK kararlarında, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 29. maddesine göre, Aralık 2019 dönemi sonuna kadar sürelerini bitirip yükseltilmelerine karar verilen adli yargı hakimi, cumhuriyet başsavcısı ve savcılarının isim listelerine yer verildi.
HSK'nin bir başka kararında ise 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla birinci dereceye yükselip Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 32. maddesi uyarınca ilk kez birinci sınıfa ayrılma incelemesine tabi tutulacak adli ve idari yargı hakimleri ile cumhuriyet başsavcısı ve savcılarının isimleri duyuruldu.

Sürelerini doldurdukları halde bu listede adlarını bulamayanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde HSK'ye yazılı başvuruda bulunmak suretiyle durumlarının incelenmesini isteyebilecekleri bildirildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Hakimler ve Savcılar Kurulu, Hakim ve Savcılar Kurulu, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs tedbirlerine uymayan gece kulübüne operasyon: 20 gözaltı Haberler
Koronavirüs tedbirlerine uymayan gece kulübüne operasyon: 20 gözaltı
Rapor verilip yollanan koronavirüs şüphelisini, ekipler yoldan çevirdi Haberler
Rapor verilip yollanan koronavirüs şüphelisini, ekipler yoldan çevirdi
Tüm Türkiye koronavirüse kilitlenmişken tütün ürünlerinde ÖTV’ye zam geldi Haberler
Tüm Türkiye koronavirüse kilitlenmişken tütün ürünlerinde ÖTV'ye zam geldi
ABD’de en korkunç artış! Son 24 saatte 445 kişi hayatını kaybetti Haberler
ABD'de en korkunç artış! Son 24 saatte 445 kişi hayatını kaybetti
Dünyaca ünlü Türk doktor, koronavirüsten korunmak için 8 tavsiye verdi Haberler
Dünyaca ünlü Türk doktor, koronavirüsten korunmak için 8 tavsiye verdi
Koronadan ölen Dilek’in sosyal medya paylaşımları, virüsün etkisini gözler önüne serdi Haberler
Koronadan ölen Dilek'in sosyal medya paylaşımları, virüsün etkisini gözler önüne serdi
Türkiye, Kovid-19 salgınında en karanlık günü geride bıraktı Haberler
Türkiye, Kovid-19 salgınında en karanlık günü geride bıraktı
Yılmaz Özdil sokağa çıkma yasağını delen yaşlılara hakaret etti Haberler
Yılmaz Özdil sokağa çıkma yasağını delen yaşlılara hakaret etti

Son Dakika Güncel Haberleri

08:56: Pentagon, tüm yurt dışı personel sevkiyatlarını 90 günlüğüne askıya aldı Açıklaması - Haber 08:56: 'Evde kal' çağrısı Muş'ta karşılık buldu - Haber 08:55: Koronavirüse karşı 180 kurban kesip ihtiyaç sahiplerine dağıttılar - Haber 08:55: Yurtta hava durumu - Haber 08:55: GÜMÜŞHANE'DE GÖNÜLLÜ ÖĞRETİCİ KADINLAR, MASKE ÜRETİYOR - Haber 07:44: Koronadan ölen Dilek'in sosyal medya paylaşımları, virüsün etkisini gözler önüne serdi - Haber 07:18: Türkiye, Kovid-19 salgınında en fazla ölümün yaşandığı günü geride bıraktı - Haberler 00:37: Milli Eğitim Bakanlığı, gazeteci Can Ataklı hakkında suç duyurusunda bulundu - Haber 00:33: Yılmaz Özdil sokağa çıkma yasağını delen yaşlılara "angut" dedi, sosyal medyadan tepki çekti - Haber 00:04: İsrail'de yeni tip koronavirüse yakalananların sayısı 2 bin 369'a yükseldi - Haber 00:01: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Medipol Hastanesi ile ilgili iddialara yanıt verdi - Haber