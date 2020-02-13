Hakim Ziyech kimdir? Hakim Ziyech kariyeri ve performansı!

Hollanda Ligi takımlarından Ajax , yıldız oyuncusu Hakim Ziyech'in 44 milyon Euro karşılığında İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea'ye transfer olduğunu açıkladı. Peki Hakim Ziyech kimdir? Hakim Ziyech kariyeri ve performansının detayları nelerdir?
HAKİM ZİYECH KİMDİR?
Hakim Ziyech Doğum Tarihi: 19 Mart 1993
Hakim Ziyech Kaç Yaşında: 26 yaşında
Hakim Ziyech Nereli: Doğrum yeri, Dronten, Hollanda
Hakim Ziyech Boy: 1,81 m
Hakim Ziyech Kilo: 67 kg
Ziyech 2004 yılında Heerenveen/ FC Emmen futbol akademisine katıldı. 2 Ağustos 2012 tarihinde, Heerenveen adına ilk maçına 2012-13 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turunda Rapid Bucure?ti karşısında çıktı. 10 gün sonra Eredivisie'de ilk maçına NEC karşısında çıktı. Maç 2-0 mağlubiyet ile sonuçlandı.
FC TWENTE
17 Ağustos 2014 tarihinde, Ziyech'in Twente ile dört yıllık sözleşme imzaladığı duyuruldu.
AFC AJAX
30 Ağustos 2016 tarihinde 11 Milyon Euro karşılığında AFC Ajax ile beş senelik sözleşme imzaladı.
MİLLÎ TAKIM
Ziyech, 2015 yılının Mayıs ayında ilk kez Hollanda takımına çağrıldı.
23 Eylül 2015 tarihinde, sosyal medya aracılığıyla Fas millî takımını temsil etme kararını açıkladı. 9 Ekim 2015 tarihinde, Fas adına ilk maçına Fildişi Sahili karşısında dostluk maçında çıktı. Maç 1-0 mağlubiyet ile sonuçlandı.
HAKİM ZİYECH FUTBOL KARİYERİ
04/05: Dronten Alt./ Heerenv. Altyap
08/09: Heerenveen U17
10/11: Heerenveen U19
12/13: Heerenveen
14/15: Twente
16/17: Ajax
HAKİM ZİYECH PERFORMANSI
PERFORMANS 19/20: 30 maç, 8 gol, 21 asist, 1 sarı kart
PERFORMANS 18/19: 49 maç, 21 gol, 24 asist, 7 sarı kart
PERFORMANS 17/18: 39 maç, 9 gol, 18 asist, 5 sarı kart
PERFORMANS 16/17: 46 maç, 12 gol, 20 asist, 4 sarı kart, 1 kırmızı kart
PERFORMANS 15/16: 34 maç, 17 gol, 12 asist, 6 sarı kart
PERFORMANS 14/15: 40 maç, 17 gol, 17 asist, 5 sarı kart
PERFORMANS 13/14: 36 maç, 11 gol, 10 asist, 1 sarı kart
PERFORMANS 12/13: 34 maç, 14 gol, 2 asist, 3 sarı kart
PERFORMANS 11/12: 8 maç, 1 sarı kart
PERFORMANS 10/11: 4 maç, 1 gol, 1 asist, 1 sarı kart