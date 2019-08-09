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Hakimhan'da kan bağışı kampanyası

Hekimhan ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.

09.08.2019 17:54 Hakimhan'da kan bağışı kampanyası
Hekimhan ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.
Hükümet Caddesi'nde konuşlanan tırda başlatılan kampanyaya Hekimhan Kaymakamı Ahmet Özdemir ve Belediye Başkanı Turan Karadağ ile vatandaşlar verdikleri kanlarla destek oldu.
Kaymakam Özdemir, burada yaptığı açıklamada, bir ünite kanın 3 hastanın hayatını kurtarabilecek kadar önem taşıdığını söyledi.
Kanın her zaman ihtiyaç olduğunu söyleyen Yavuz, "Kan vermek sağlıktır, çünkü İnsanların sağlıklı bir yaşam sürmeleri için kan vermesi gerekir. Hem veren insanlar için hem de verilen kanlardan faydalanacak insanlar için kan hayattır." dedi.
Belediye Başkanı Karadağ ise kan verebilecek durumda olan herkesin kan bağışında bulunmasının birer insanlık görevi olduğunu belirtti.

Hekimhan, Hükümet, Karadağ, Güncel

Kaynak: AA

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