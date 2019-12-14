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Hakimiyetini kaybeden araç su kanalına uçtu

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında direksiyon hakimiyetini kaybeden bir araç sürücüsü su kanalına uçtu.

14.12.2019 17:25 | Son Güncelleme: 14.12.2019 17:30Hakimiyetini kaybeden araç su kanalına uçtu
'nın ilçesinde meydana gelen trafik kazasında direksiyon hakimiyetini kaybeden bir araç sürücüsü su kanalına uçtu.

Edinilen bilgiye göre, Kandıra istikametinden Kaynarca yönünde seyir halinde olan 54 VL 344 plakalı araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Kadıköyü mahallesi yakınlarında virajı alamıyarak su kanalına uçtu. sürücüsü kazadan yara almadan kurtulurken, araç bulunduğu yerden çekici yardımıyla çıkartıldı.

Kaza sonrası olay yerinde olan vatandaşlar virajın çok dar olduğunu kazalara sebebiyet veren bu durumun düzeltilmesini istediler. - SAKARYA

Kaynarca, Sakarya, Araç, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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