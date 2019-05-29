Hakimin, avukatın etek boyuna karışmasına Adalet Bakanı'ndan ilk yorum

İstanbul Anadolu 2. İş Mahkemesinde görülen bir duruşmada hakim, söz alan avukata "Eteğin diz üstünden yaklaşık 15 santim yukarıda. Bu haliniz avukatlık mevzuatına aykırı" dedi. Konuya ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "Talihsiz ve hukuksuz olayla ilgili olarak HSK soruşturma başlattı. Sürecin takipçisiyim" dedi.

İstanbul Anadolu 2. İş Mahkemesi'nde bugün görülen bir duruşmada, hakim, avukatlık mevzuatına ve giyim kuşam etik kurallarına aykırı olduğu gerekçesiyle kadın avukatın kıyafetine müdahale etti.

FOTOĞRAF ÇEKİLMESİNİ İSTEDİ

Müdahale üzerine tartışma çıkarken duruşma tutanağına şu ifadeler yansıdı:

"Hâkimin kısa değerlendirmesi ile huzurda bulunana avukatların kısa değerlendirmesinin aynı olmayacağı nazara alınarak cep telefonu ile baro başkanlığına bildirilmesi için etek boyunun cep telefonu ile çekilmesi istendi"

"HİÇBİR ŞARTLA KABUL EDİLEMEZ"

Konuya ilişkin resmi Twitter hesabından açıklama yapan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün İstanbul Anadolu Adliyesinde avukat meslektaşımızın kıyafet tercihi nedeniyle maruz kaldığı çok tatsız, talihsiz ve hukuksuz olayla ilgili olarak HSK soruşturma başlattı. En kısa sürede yasal gereğinin yapılması için sürecin takipçisiyim

Mesleğinde 30 yıldan fazla bir süreyi geride bırakmış, artık geriden gelenlere iyi örnek olması gereken bir yargı mensubunun önündeki davayla değil de avukatın kılık kıyafetiyle meşgul olması hiçbir şartla kabul edilemez.

Hukuk sistemimiz, adalet dağıtırken de adalet ararken de hiç kimsenin kılık-kıyafet veya yaşam tarzı nedeniyle ayrımcılığa ve keyfi işleme maruz kalmasına izin veremez, göz yumamaz."