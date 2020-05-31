HAKKARİ 30 koyunu öldü, '18 kişilik ailemizin tek geçim kaynağıydı' diyerek ağladı

30 koyunu öldü, '18 kişilik ailemizin tek geçim kaynağıydı' diyerek ağladıHAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinin İran sınırında bulunan Esendere beldesinde yaşayan Guli Fırat'ın 60 koyunundan 30 öldü.

31.05.2020 16:55 | Son Güncelleme: 31.05.2020 17:01
30 koyunu öldü, '18 kişilik ailemizin tek geçim kaynağıydı' diyerek ağladı
HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinin İran sınırında bulunan Esendere beldesinde yaşayan Guli Fırat'ın 60 koyunundan 30 öldü. Fırat, koyunlarını kaybettiği için gözyaşı dökerek, "18 nüfuslu ailemizin tek geçim kaynağı bu koyunlardı. Evlatlarım gibi bakıyordum. Hepsi öldü. Şimdi ne yapacağız" dedi. İlçe tarım müdürlüğü ekipleri ise köye gelerek hayvanların ölüm nedenini araştırmaya başladı.
İran sınırında bulunan Esendere beldesinin Güldağı köyünde yaşanan Guli Fırat'ın 60 koyunundan 30'u öldü. Toplu küçükbaş hayvan ölümleri, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerini harekete geçirdi. Bölgeye giden veteriner ekipler, küçükbaş hayvanların ölüm nedenlerini araştırırken, şu ana kadar Fırat ailesine ait 30 küçükbaş hayvanın öldüğü tespit edildi. Ölen koyunlar, köylüler tarafından at ve katırlarla taşınarak, gömüldü.
ÖLEN KOYUNLARI İÇİN HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADI
Ölen koyunların sahibi Guli Fırat, koyunları için hüngür hüngür ağladı. Yetkililerden yardım bekleyen Fırat, "18 kişilik ailemin tek geçim kaynağı bu hayvanlardı. Onlar da öldü. Şimdi nasıl geçineceğiz. Koyunlarımızı evlatlarım gibi seviyordum. 60 koyunuz vardı, 30'u öldü" diye feryat etti.
Annesine yardım için yaylaya gelen 6 yaşındaki Nursena Fırat ise, "Babam, koyunların sütü ve yoğurdunu satarak geçimimizi sağlıyordu. Koyunlarımızın yarısı öldü. Çok üzüldük" dedi. HAKKARİ 30 koyunu öldü, ’18 kişilik ailemizin tek geçim kaynağıydı’ diyerek ağladı

Kaynak: DHA

Etiketler: Esendere, Fırat, İran, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İstanbul’un Fethi’ne işgal diyenlere sert tepki: Kendini bilmezler Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'un Fethi'ne işgal diyenlere sert tepki: Kendini bilmezler
Soylu, 12 Nisan’da neden istifa etti? İlk kez bizzat açıkladı Haber
Soylu, 12 Nisan'da neden istifa etti? İlk kez bizzat açıkladı
Firari FETÖ’cü Zekeriya Öz, binlerce vatan evladını mağdur ettikten sonra lüks villasındaki yaşamını sürdürüyor Haber
Firari FETÖ'cü Zekeriya Öz, binlerce vatan evladını mağdur ettikten sonra lüks villasındaki yaşamını sürdürüyor
Son dakika: Erdoğan, ’Bu hassasiyetlere uyarsak salgının hortlamasının önüne geçeriz’ dedi ve 3 madde sıraladı Haber
Son dakika: Erdoğan, "Bu hassasiyetlere uyarsak salgının hortlamasının önüne geçeriz" dedi ve 3 madde sıraladı
Bakan Koca ’Dilek hemşirenin beyin ölümü gerçekleşti’ haberlerini yalanladı Haber
Bakan Koca "Dilek hemşirenin beyin ölümü gerçekleşti" haberlerini yalanladı
Fenerbahçe’nin teknik direktör adayı Tayfun Korkut: Sarı lacivertli kulüple ile görüşmedim Haber
Fenerbahçe'nin teknik direktör adayı Tayfun Korkut: Sarı lacivertli kulüple ile görüşmedim
Süper Lig ekibi Göztepe’nin gözü Fenerbahçeli Alper Potuk’ta Haber
Süper Lig ekibi Göztepe'nin gözü Fenerbahçeli Alper Potuk'ta
Azerbaycan’da şehre inen bozayı uyuşturucu iğneyle sakinleştirildi Haber
Azerbaycan'da şehre inen bozayı uyuşturucu iğneyle sakinleştirildi
Haberler››Güncel››HAKKARİ 30 koyunu öldü, '18 kişilik ailemizin tek geçim kaynağıydı' diyerek ağladı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

16:57: Ağrı'da kaybolan zihinsel engelli kadın bulundu - Haber 16:57: Şehit binbaşının emekli astsubay babası: "Bugün benim bayramım" - Haber 16:57: Son dakika güncel: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi açılışında konuştu: (1) - Haber 16:55: Başkentte 65 yaş ve üzeri vatandaşlar parklara akın etti - Haber 16:55: 65 yaş ve üzeri vatandaşlar yeniden sokağa çıktı - Haber 16:29: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'un Fethi'ne işgal diyenlere sert tepki: Kendini bilmezler - Haber 15:33: Soylu, 12 Nisan'da neden istifa etti? İlk kez bizzat açıkladı - Haber 13:27: Firari FETÖ'cü Zekeriya Öz, binlerce vatan evladını mağdur ettikten sonra lüks villasındaki yaşamını sürdürüyor - Haberler 20:45: George Floyd protestolarının büyüdüğü ABD'de Trump, destekçilerini Beyaz Saray'a çağırdı - Haberler