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Hakkari AK Parti İl Başkanı Gür: "Konvoyun geçiş güzergahına çığ düştü"

AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür, partililerin de bulunduğu konvoyun geçtiği güzergaha çığ düştüğünü bildirdi.

21.02.2020 13:50 | Son Güncelleme: 21.02.2020 13:50Hakkari AK Parti İl Başkanı Gür:
AK Parti İl Başkanı Emrullah , partililerin de bulunduğu konvoyun geçtiği güzergaha çığ düştüğünü bildirdi.
Gür, yaptığı açıklamada, partililerle beraber dün 7. Olağan Kongre için ve Derecik ilçesine hareket ettiklerini, Hakkari - Van kara yolunun 1. Tünel mevkisine geldikleri sırada yola çığ düştüğünü belirtti.
Gür, "Çığ halen iniyordu. Yolu tamamen kapatan çığdan çok şükür yara almadan kurtulduk. Bölgeye gelen kara yolları ekipleri bir saatlik çalışmanın ardından, yolu ulaşıma açtı. Yolun açılmasının ardından Derecik ilçemize hareket ettik. Buradaki kongremizi gerçekleştirdikten sonra Şemdinli ilçesine geçeceğiz." diye konuştu.

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Kaynak: AA

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