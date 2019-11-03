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Hakkari Akif Ersoy MTAL galibiyetle döndü

Hakkari Mehmet Akif Ersoy MTAL Bayan Voleybol Kulübü Mardin'de galibiyetle döndü.

03.11.2019 17:34Hakkari Akif Ersoy MTAL galibiyetle döndü
Hakkari Mehmet Akif Ersoy MTAL Bayan Voleybol Kulübü Mardin'de galibiyetle döndü.

Türkiye Voleybol Federasyonu Bayanlar 2. Ligde mücadele eden Hakkari Mehmet Akif Ersoy MTAL, Mardin Mezopotamya Spor Kulübü Bayan Voleybol Takımı ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Mehmet Akif Ersoy MTAL'ın üstünlüğü ile devam eden maçta oldukça heyecanlı dakikalar yaşandı.

Rakibine zor anlar yaşatan Hakkari Mehmet Akif Ersoy MTAL, müsabakanın sonunda Mardin Mezopotamya Spor Kulübünü 3-1'lik skorla yenerek galibiyetle döndü. - HAKKARİ

Spor

Kaynak: İHA

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