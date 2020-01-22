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Hakkari ayı ve yavruları çöplükte yiyecek ararken görüntülendi

Ayı ve yavruları çöplükte yiyecek ararken görüntülendiHAKKARİ'nin Çukurca içesinde, askeri üs bölgesindeki çöplüğe inen ayı ve 2 yavrunun yiyecek arayışı, iş makinesi operatörü tarafından görüntülendi.

22.01.2020 10:45 | Son Güncelleme: 22.01.2020 10:46
Ayı ve yavruları çöplükte yiyecek ararken görüntülendi
HAKKARİ'nin içesinde, askeri üs bölgesindeki çöplüğe inen ayı ve 2 yavrunun yiyecek arayışı, iş makinesi operatörü tarafından görüntülendi.
'nin Çukurca ilçesinde, aç kalan ayı ve 2 yavrusu çöplüğe indi. Çayırlı mevkisinde bulunan askeri üs bölgesinin çöplüğüne ayı ve 2 yavrusunu, yiyecek ararken, yol çalışması yapan özel bir firmaya ait iş makinesi operatörü fark etti. Ardından da cep telefon kamerasıyla saniye saniye görüntüledi. Görüntülerde, çöplükte yiyecek arayan ayılar, köpek seslerinin duyulması üzerine gözden kayboluyor.
Hakkari ayı ve yavruları çöplükte yiyecek ararken görüntülendi

Çukurca, Hakkari, Güncel

Kaynak: DHA


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