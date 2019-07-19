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HAKKARİ BAKANLIKTAN AÇIKLAMA; 1 ASKER ŞEHİT, 5' İ HAFİF 6 ASKER YARALI

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-2 Harekatı kapsamında Irak kuzeyinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 1 askerin şehit, 5'i hafif 6 askerin yaralandığını açıkladı.

19.07.2019 17:09
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-2 Harekatı kapsamında Irak kuzeyinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 1 askerin şehit, 5'i hafif 6 askerin yaralandığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi Pençe-2 Harekatı kapsamında 19 Temmuz 2019 tarihinde Irak kuzeyinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 5'i hafif olmak üzere 6 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Bölgedeki operasyonlara hava destekli olarak aralıksız devam edilmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz. HAKKARİ BAKANLIKTAN AÇIKLAMA; 1 ASKER ŞEHİT, 5' İ HAFİF 6 ASKER YARALI
Kaynak: DHA
Irak, PKK, Güncel

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