Haberler » Güncel » Hakkari Baro Başkanı Canan, mazbatasını aldı

Hakkari Baro Başkanı Canan, mazbatasını aldı

Hakkari Baro Başkanlığına seçilen Ergün Canan, mazbatasını aldı.

16.10.2019 16:28Hakkari Baro Başkanı Canan, mazbatasını aldı
Hakkari Baro Başkanlığına seçilen Ergün Canan, mazbatasını aldı.
Yönetim kurulu üyeleri ve avukatlarla Valilik binasındaki İl Seçim Bürosuna gelen Canan, İl Seçim Kurulu Müdürü Muhammet Çağlar Demir'den mazbatasını aldı.
Seçim sonuçlarının hayırlı olmasını dileyen Canan, yönetim olarak sorumluluk bilinciyle hareket edeceklerini söyledi.
Zor bir görev üstlendiklerini belirten Canan, "Yönetimdeki arkadaşlarımla başarılı olacağımıza inanıyoruz. Önceki başkanımız Zeydin Kaya çok çalıştı, çabaladı. Hakkari Barosuna bir hizmet binası da kazandırdı. Bunun için kendilerine müteşekkiriz. Biz de eksiklikler varsa tamamlayacağız." diye konuştu.

Hakkari, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:08 "9 ayda 2,2 milyon ton yaş sebze meyve ihraç edildi"
19:07 (TEL ABYAD)- YPG/ PKK'ya ait bir İHA düşürüldü
19:06 Sinop'ta öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 13 yaralı
19:06 Vezirköprü'de velilerden kan bağışı
19:06 Orgeneral Güler, İngiliz mevkidaşı Orgeneral Carter ile telefonda görüştü
19:04 Edremit'te kadın cinayetlerinin son bulması için oturma eylemi
19:03 Genelkurmay Başkanı Güler, İngiltereli mevkidaşıyla görüştü
16.10.2019 19:10:11