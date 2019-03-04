04 Mart 2019, 10:29
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Hakkari Başkale ve Muradiye İlçelerinde Okullara Kar Tatili

Van'ın Başkale ve Muradiye ilçelerinde de olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar, bugün için bir gün süreyle edildi.

Van'ın Başkale ve Muradiye ilçelerinde de olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar, bugün için bir gün süreyle edildi. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelinin de izinli sayılacağı belirtildi.

HAKKARİ'DE TAŞIMALI EĞİTİME KAR ENGELİ

Hakkari'de dünden beri aralıklarla yağan yoğun kar yağışı nedeniyle, 9 köy ve 30 mezrada ulaşım sağlanamıyor. Kar kalınlığının kent merkezinde 10, yüksek kesimlerde ise 40 santimetreye ulaştığı kentte, taşımalı eğitim kapsamındaki ilk ve orta dereceli okullara eğitime bugün için bir gün süreyle ara verildi. Hakkari, Kar, Muradiye, Başkale, Güncel
Kaynak: DHA