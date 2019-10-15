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Hakkari Belediye Başkanı Karaman gözaltına alındı

Hakkari Belediye Başkanı Cihan Karaman gözaltına alındı.

15.10.2019 09:10Hakkari Belediye Başkanı Karaman gözaltına alındı
Hakkari Belediye Başkanı Cihan Karaman gözaltına alındı.
Hakkari'de sabahın erken saatlerinde Belediye Başkanı Cihan Karaman polis operasyonuyla gözaltına alındı. Karaman, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine götürüldü. Güvenlik güçleri belediye önünde yoğun güvenlik önlemleri aldı. Belediye personelinin içeri alınmadığı belediye binasında polisler arama yapıyor. Öte yandan, Yüksekova Belediyesinde de arama yapıldığı belirtildi.
NUSAYBİN BELEDİYE BAŞKAN VE YARDIMCILARI DA GÖZALTINA ALINDI Mardin'in Nusaybin İlçe Belediye eş başkanları Avukat Semire Nergiz ve Ferhat Kut ile Belediye Meclis Üyesi Mehmet Emin Alkan gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında sabah saatlerinde Nusaybin Belediyesine gelen polis ekipleri binada arama yaptı. Daha sonra Nusaybin Belediye Eş Başkanları Avukat Semire Nergiz ve Ferhat Kut ile Belediye Meclis üyesi Mehmet Emin Alkan'ın evine giden polis ekipleri evlerde arama yaptı. Yapılan aramaların ardından Nergiz, Kut ve Alkan gözaltına alındı.
(Mimar Kaya-Abdullatif Altunkaynak - Beril Solmuşgül - Murat Başal/İHA)

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Kaynak: İHA

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