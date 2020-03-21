Hakkari Belediyesi'nden evden çıkmayın çağrısı

Hakkari Belediye Başkanlığı ilan ve reklam servisi Türkçe ve Kürtçe anonslar yaparak vatandaşlara gerekmedikçe evden çıkmamaları uyarısında bulundu.Belediye tarafından yapılan anonslarda, "Bu salgını hep birlikte durdurabiliriz. Hepimize görevler düştüğünü bilmeliyiz. Siz değerli vatandaşlarımız da hem kendiniz hem sevdikleriniz için lütfen evlerinizde kalın. Zorunlu olmadıkça evlerinizden çıkmayın" denildi.Çarşı merkezinin dolu olması dikkatlerden kaçmazken, bazı vatandaşlar ise anonsları dinlemeyip kent merkezinde gezmeyi sürdürdüler. - HAKKARİ

Kaynak: İHA