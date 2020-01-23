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Hakkari Belediyesinde "Beyaz Masa" oluşturuldu

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Hakkari Belediyesi'nde vatandaşların öneri ve taleplerinin dinlenmesi, sorunlarının çözüme kavuşturulması amacıyla "Beyaz Masa" oluşturuldu.

23.01.2020 15:16 | Son Güncelleme: 23.01.2020 15:16Hakkari Belediyesinde
İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Belediyesi'nde vatandaşların öneri ve taleplerinin dinlenmesi, sorunlarının çözüme kavuşturulması amacıyla "Beyaz Masa" oluşturuldu.
Belediye hizmet binasının giriş katında kurulan "Beyaz Masa"nın açılışını yapan Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, hayata geçirilen uygulamanın hayırlı olmasını diledi.
Görevlilerin halkın sorun, öneri ve şikayetlerini dinleyerek hem belediye hem de ilgili kurumlara ileteceğini belirten Akbıyık, "Amacımız Hakkari halkının hayatlarını daha rahat sürdürebilmeleri ve belediye ile kamu hizmetlerine daha hızlı ulaşılmasını sağlamaktır. Hakkarililer soracak, biz çözeceğiz." dedi.
Görevlendirmeden sonra kentte birçok hizmetin yapıldığını anlatan Akbıyık, şunları kaydetti:
"Şehrin önemli yollarından olan Merzan Mahallesi ve Otluca köyü yollarını asfalt yaptık, otopark alanları oluşturduk, içme suyu şebekelerinin onarımını gerçekleştirdik. Önümüzdeki üç yıl için de Hakkari'nin değişim ve dönüşüm projesini hazırladık. 25'e yakın projemiz var. Mir Kalesinin halka açılmasından millet bahçesine, katı atık ile atık su tesislerine kadar her alanda projelerimiz var. Bütün amacımız daha temiz daha yaşanabilir bir Hakkari oluşturabilmek."

Hakkari, Güncel

Kaynak: AA

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