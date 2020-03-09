Hakkari Belediyesinden bahar temizliği
Hakkari Belediyesi, havaların ısınmasıyla bahar temizliği çalışması başlattı.
09.03.2020 13:28 | Son Güncelleme: 09.03.2020 13:34
Hakkari Belediyesi, havaların ısınmasıyla bahar temizliği çalışması başlattı.
Belediyeden yapılan bilgilendirmeye göre, İtfaiye ve Temizlik İşleri müdürlüklerine bağlı ekipler, kent genelinde 24 personel 3 itfaiye aracı ve 2 temizlik aracı ile çalışma yürütüyor.
Ekiplerce, çarşı merkezi, çevre yolu ve mahallelerdeki çöpler toplanıp, kaldırımlardaki birikintiler temizlendi.
Çalışmalara Belediye İtfaiye Müdürü Bülent Keskin de destek verdi.
Belediyeden yapılan bilgilendirmeye göre, İtfaiye ve Temizlik İşleri müdürlüklerine bağlı ekipler, kent genelinde 24 personel 3 itfaiye aracı ve 2 temizlik aracı ile çalışma yürütüyor.
Ekiplerce, çarşı merkezi, çevre yolu ve mahallelerdeki çöpler toplanıp, kaldırımlardaki birikintiler temizlendi.
Çalışmalara Belediye İtfaiye Müdürü Bülent Keskin de destek verdi.
Kaynak: AA
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