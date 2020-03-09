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Hakkari Belediyesinden bahar temizliği

Hakkari Belediyesi, havaların ısınmasıyla bahar temizliği çalışması başlattı.

09.03.2020 13:28 | Son Güncelleme: 09.03.2020 13:34
Hakkari Belediyesinden bahar temizliği
Hakkari Belediyesi, havaların ısınmasıyla bahar temizliği çalışması başlattı.
Belediyeden yapılan bilgilendirmeye göre, İtfaiye ve Temizlik İşleri müdürlüklerine bağlı ekipler, kent genelinde 24 personel 3 itfaiye aracı ve 2 temizlik aracı ile çalışma yürütüyor.
Ekiplerce, çarşı merkezi, çevre yolu ve mahallelerdeki çöpler toplanıp, kaldırımlardaki birikintiler temizlendi.
Çalışmalara Belediye İtfaiye Müdürü Bülent Keskin de destek verdi.

Kaynak: AA

Etiketler : İtfaiye, Hakkari, Güncel
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