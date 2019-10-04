Haberler » Güncel » Haber

Hakkari Belediyesinden fırın denetimi

Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri; ekmek, tatlı ve pasta gibi gıda maddeleri üreten ve satan imalathanelerle fırınları denetledi.

04.10.2019 09:34Hakkari Belediyesinden fırın denetimi
Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri; ekmek, tatlı ve pasta gibi gıda maddeleri üreten ve satan imalathanelerle fırınları denetledi.

Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, vatandaşın alışverişlerini gönül rahatlığıyla yapabilmelerini sağlamak amacıyla ekmek ve unlu mamul üretim yerlerine denetimler gerçekleştirdi. Denetlenen iş yerlerinde; hijyen kontrolü, ürünlerin tazeliği, ürün ve malzemeleri saklama koşulları, kişisel hijyen, alet ve ekipmanların uygunluğu, ekmek gramajları ve evrak kontrolleri gibi konularda denetimler yapıldı. İşletmelerde eksik görülen konular yetkililere sözlü ve yazılı olarak iletildi.

Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, üretilecek ürünlerin hijyen şartlarının bozulmaması, ekmek gramajlarının belirlenen ölçülerde olması için denetimler yaptıklarını, halkın sağlığı ve esenliği için denetimlerin devam edeceğini ifade ettiler. - HAKKARİ

Zabıta Müdürlüğü, Hakkari, Zabıta, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:02 Erciş'te 'Dünya Yürüyüş Günü' etkinliği
17:01 Adliyedeki kavgaya 9 tutuklama
17:01 Antalya-kaza kurbanı ayşe, can ve ışık olacak
17:01 İzmir pazaryerlerindeki balık tezgahları için 'sağlıksız' uyarısı
17:01 Yapı ve İnşaat Fuarında uzman isimler sektörü anlatıyor
17:00 Trakya'da beklenen yağış başladı(2) (keşan)
17:00 Taşova'da "Camiler ve Din Görevlileri Haftası"