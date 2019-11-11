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Hakkari Belediyesinden gece mesaisi

Kent genelinde yol onarım çalışmaları sürdüren Hakkari Belediyesi, bu kapsamda geceli gündüzlü hizmetlerini sürdürüyor.

11.11.2019 09:44 | Son Güncelleme: 11.11.2019 09:49Hakkari Belediyesinden gece mesaisi
Kent genelinde yol onarım çalışmaları sürdüren Belediyesi, bu kapsamda geceli gündüzlü hizmetlerini sürdürüyor.

18 Ekim 2019'da kayyumun atandığı Hakkari Belediyesinde yapılan hummalı çalışmalar vatandaşları sevindirdi. Doğalgaz döşeme çalışmaları nedeniyle kazılan yollar ve kentin değişik mahallelerinde tahrip olan yollar, belediye ekipleri tarafından yama asfalt ile kapatılıyor. Hakkari Belediyesine bağlı tüm birimlerin seferber olduğu çalışmalar aralıksız olarak devam ediyor. Gündüz saatlerinde trafiğin aksamaması için yol onarım çalışmalarını akşam saatlerinde de sürdüren belediye ekiplerinin çalışması vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

İçme suyu arızalarının giderilmesi, asfalt çalışması, bozuk yolların onarılması, yeni otopark alanlarının oluşturulması, kent genelindeki köprü ve menfez altlarındaki çöplerin temizlenmesi gibi birçok çalışmayı yürüten belediye ekiplerine teşekkür eden vatandaşlar, yapılan hizmetlerin takdire şayan olduğunu söyledi. - HAKKARİ

Hakkari, Güncel

Kaynak: İHA

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