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Hakkari Belediyesinden hizmet atağı

Hakkari Belediyesi tüm mahallelerin her noktasına dokunarak yaşanılabilir kent anlayışıyla çalışmalarını sürdürüyor.

07.11.2019 16:01 | Son Güncelleme: 07.11.2019 16:06 Hakkari Belediyesinden hizmet atağı
Hakkari Belediyesi tüm mahallelerin her noktasına dokunarak yaşanılabilir kent anlayışıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Kaldırım, asfalt, yol onarımları, içme suyu, dere yataklarının atıklardan temizlenmesi, çevre temizliği, binaların baca denetimi, iş yerleri denetimi, sokak hayvanlarının sağlık taramasından geçirilmesi gibi kentte hizmet atağı başlatan Hakkari Belediyesinin çalışmaları tam not aldı. Yoğun bir çalışma programı uygulayan Hakkari Belediyesi, alt ve üstyapı çalışmalarının ardından kent merkezini kışa hazır hale getiriyor. Özellikle kışın yaşanacak su taşkınlarına karşı önlem almak isteyen Hakkari Belediyesi, kentte bulunan dere yataklarını temizleme çalışmalarını titizlikle yapıyor.

Belediye yetkilileri, Hakkari Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü bir taraftan asfalt çalışmalarını sürdürürken diğer taraftan ise doğalgaz döşeme çalışmalarında kazılan yollara asfalt yama yapılması ve su arızalarının giderilmesinin ardından tahrip olan yolların onarıldığını belirterek, "Çalışmalar yapılırken vatandaşların öneri ve görüşleri bizim için gerçekten önemli. Onları dinledikten sonra harekete geçiyoruz. Halkımızın bu hizmetlerden memnun olması ise bize güç katıyor. Kanalizasyon ve Su İşleri Müdürlüğü ekibimiz 3 bin 500 rakımlı Berçelan Yaylası'nda daha önce yapılan çalışmalar sonucunda üstü açık kalan içme suyu borularının üstünü toprakla kapatma çalışmalarını sürdürüyor. Diğer taraftan ise kentte meydana gelen içme suyu arızalarını onarıyor. Çevre ve Temizlik Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz de, özellikle kışın yaşanacak su taşkınlarına karşı önlem almak amacıyla köprü ve menfez altlarına biriken çöpleri temizleyerek, kent genelinde ise çevre temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Zabıta Müdürlüğüne bağlık ekipler de kış aylarının gelmesiyle birlikte bina bacalarını denetleyerek, kalitesiz yakıt kullanan binaları tespit ederek gerekli işlemleri yapıyor. Öğrenci yurtları ve iş yerlerine yönelik denetimler ise devam ediyor. İtfaiye Müdürlüğü ekipleri de, cadde ve sokakları tazyikli suyla yıkamasının ardından hatları arızalanan vatandaşlarımızın içme suyu sıkıntısı yaşamaması için tankerlerle ihtiyaçlarını anında karşılıyor. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz ise, sokak hayvanlarına yönelik sağlık taraması çalışmaları ve duyarlı vatandaşların ihbarı üzerine araçların çarptığı hayvanlara anında müdahalede bulunuyor" dediler. - HAKKARİ

Hakkari, Güncel

Kaynak: İHA

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