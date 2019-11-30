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Hakkari belediyesinden köpek ve kedilere kuduz aşısı yapıldı

Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, sahipli sahipsiz kedi ve köpeklere iç parazit, dış parazit aşısı ve kuduz aşısı yaptı.

30.11.2019 12:13 | Son Güncelleme: 30.11.2019 12:18Hakkari belediyesinden köpek ve kedilere kuduz aşısı yapıldı
Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, sahipli sahipsiz kedi ve köpeklere iç parazit, dış parazit aşısı ve kuduz aşısı yaptı.

Her canlının yaşam hakkına sahip çıkan Hakkari Belediyesi, sahipli sahipsiz kedi ve köpekleri sağlık taramasında geçirerek aşı yapmaya devam ediyor. 3 Polis noktasında bulunan köpeklere Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından iç parazit, dış parazit aşıları ve kuduz aşıları yapıldı. Kent merkezindeki sahipli ve sahipsiz hayvanlara yönelik sağlık taraması çalışmalarını sürdüren veteriner ekipleri can dostlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, sahipli ve sahipsiz hayvanlara yönelik sağlık taramalarının sürdüğünü belirterek, vatandaşlardan gelen şikayetleri ise anında değerlendirdiklerini belirttiler. - HAKKARİ

Hakkari, Kale, Güncel

Kaynak: İHA

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