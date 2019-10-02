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Hakkari Belediyesinden temizlik çalışması

HAKKARİ (İHA) – Hakkari Belediyesine bağlı ekipler tarafından kent genelinde yürütülen temizlik çalışmaları aralıksız devam ediyor.

02.10.2019 11:47Hakkari Belediyesinden temizlik çalışması
HAKKARİ (İHA) – Hakkari Belediyesine bağlı ekipler tarafından kent genelinde yürütülen temizlik çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Hakkari'de parklardaki kirlilik bitmiyor. Hakkari Belediyesi ekipleri bir yandan park ve bahçelerde temizlik, bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle parktaki kamelyada yedikleri çekirdeklerin kabuklarını çöpe atmak yerine yere atan duyarsızlar, büyük tepki topluyor.

Hakkari Belediyesine bağlı ekipler, çocuk oyun parklarında bakım ve onarım çalışmaları başta olmak üzere, kent merkezindeki park ve bahçelerde temizleme çalışmalarını sürdürüyor. Hakkari Belediyesi yetkilileri, parkları temizlemelerine rağmen bazı duyarsız vatandaşların kirletmeye davam ettiğini belirterek, herkesin bu konuda duyarlı olması çağrısında bulundu. - HAKKARİ

Hakkari, Güncel

Kaynak: İHA

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