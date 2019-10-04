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Hakkari Belediyesinden yol onarım çalışması

Hakkari Belediyesi, doğalgaz çalışmaları sonucu bozulan yolları onarmaya devam ediyor.

04.10.2019 16:58Hakkari Belediyesinden yol onarım çalışması
Hakkari Belediyesi, doğalgaz çalışmaları sonucu bozulan yolları onarmaya devam ediyor.

Belediyenin belirlediği çalışma programı kapsamında bugün Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı yol bakım ve onarım ekipleri, Gazi Mahallesi'nde çalışma yaptı. Ekipler, ilk etapta mahalle içerisinde doğalgaz çalışmaları sonucu kazılan yollarda düzenleme yaparak, asfalta hazır hale getirdi. Ekiplerin düzenlediği yollar, daha sonra asfaltla kaplanıp onarıldı.

Burada yapılan çalışmaları Belediye Başkanı Cihan Karaman yerinde inceleyip denetledi. - HAKKARİ

Hakkari, Güncel

Kaynak: İHA

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