26.06.2019 09:42
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Hakkari Belediyesinin yaz kursları başladı

Hakkari Belediyesinin yaz kursları başladı

Hakkari Belediyesi tarafından sportif, kültürel ve sanatsal alanlarda düzenlenecek altı ayrı branştaki yaz kursu başlatıldı.

Hakkari Belediyesi tarafından sportif, kültürel ve sanatsal alanlarda düzenlenecek altı ayrı branştaki yaz kursu başlatıldı.

Okulların kapanmasıyla birlikte başlayan yaz tatilinde zamanlarını sportif, kültürel ve sanatsal faaliyetlerle geçirmek isteyen öğrenci ve gençler için özel kurs programı hazırlayan Hakkari Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, bugün ek hizmet binasında düzenlenen etkinlikle kursları başlattı. Etkinliğe Hakkari Belediyesi Başkan Yardımcısı Mikail Erdal, belediye meclis üyeleri, personeller, eğitmen ve öğrenciler katıldı. Etkinlikte meclis üyeleriyle öğrenciler açık havada masa tenisi oynadı.

Yetkililer, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde basketbol , masa tenisi, gitar, bağlama, koro ve halk oyunları alanlarında kurların verileceğini, bu kapsamda kurslara başvurmak isteyenlerin ek hizmet binasında bulunan Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne başvuru yapmaları gerektiğini bildirdiler. - HAKKARİ
Kaynak: İHA
Hakkari , Spor

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