HAKKARİ BERÇELAN YAYLASI'NDA HAZİRANDA SNOWBOARD

TÜRKİYE'de normalleşme süreci ile birlikte güney ve batı kıyılarında aşırı sıcaklardan bunalan vatandaşlar denizlerde serinlerken, Hakkari'de 3 bin 600 rakımlı Berçelan Yaylası'na çıkan doğaseverler, karda snowboard ve tur kayağı gösterisi yaptı.

03.06.2020 08:44 | Son Güncelleme: 03.06.2020 08:55
TÜRKİYE'de normalleşme süreci ile birlikte güney ve batı kıyılarında aşırı sıcaklardan bunalan vatandaşlar denizlerde serinlerken, Hakkari'de 3 bin 600 rakımlı Berçelan Yaylası'na çıkan doğaseverler, karda snowboard ve tur kayağı gösterisi yaptı. Doğaseverler, yayladaki rengarenk çiçekler ile eriyen kar suları yanında karpuz kesip, piknik yapmanın mutluluğunu yaşadı.
Türkiye'de normalleşme sürecinin başlamasının ardından 4 mevsimin bir arada yaşadığı Hakkari'nin 3 bin 600 rakımlı Berçelan Yaylası da ziyaretçilere açıldı. Doğasever Emin Noyan, iki arkadaşı ile birlikte yeşilin tüm tonlarını içerisinde barındıran ve zirveleri karla kaplı olan Berçelan Yaylasına çıkarak, karlı dağlarda snowboard gösterisi yaptı. Terör olayları nedeniyle uzun yıllar yasaklı olan yaylada, snowboard gösterisi yapan 3 dağasever, rengarenk çiçekler ve akan kar suları önünde karpuz kesip, piknik keyfi yaptı.
Doğasever Noyan, koronavirüs nedeniyle çıkılmasına için verilmeyen Berçelan Yaylasına iki arkadaşı ile birlikte çıkıp, temiz havayı teneffüs ettiklerini söyledi. Noyan, "Karların erimediği, bin bir çiçek türünün yetiştiği Berçelan Yaylası'nda olmak ayrı bir mutluluk. Türkiye'nin birçok bölgesinde sıcaktan kavrulanlar denize akın ederken, biz de burada snowboard ve tur kayağı gösterisi yaptık. Gösterinin ardından da kar suları ve çiçeklerin arasında karpuz yemenin keyfini yaşadık. Çok güzel bir coğrafyamız var. Tüm doğaseverleri buraya bekliyoruz" dedi. HAKKARİ BERÇELAN YAYLASI’NDA HAZİRANDA SNOWBOARD

Kaynak: DHA

Etiketler: Türkiye, Hakkari, Güncel, Haber

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