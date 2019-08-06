Haberler» Güncel» Haber

Hakkari caddeleri tazyikli suyla yıkandı

Hakkari Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından kentin değişik noktalarındaki caddeler tazyikli suyla yıkandı.

06.08.2019 12:23 Hakkari caddeleri tazyikli suyla yıkandı
Hakkari Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından kentin değişik noktalarındaki caddeler tazyikli suyla yıkandı.

Sıcakların her geçen gün arttığı Hakkari'de, araçların geride bıraktığı toz bulutunun vatandaşları rahatsız etmesi üzerine belediye ekipleri harekete geçti. Encümenler tarafından tespit edilen tozlu yollar, itfaiye ekipleri tarafından tazyikli suyla yıkandı. İki itfaiye aracının beraber hareket ettiği caddelerin toz ve çamurdan arındırılması vatandaşları sevindirdi.

Hakkari Belediyesi yetkilileri, gerek encümenlerin yaptığı denetimler, gerek vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine kentin birçok mahalle, cadde ve sokaklarını tazyikli suyla yıkadıklarını belirttiler.

Hakkari'nin hizmetin en iyisine layık olduğunu belirten Belediye Başkan Vekili Emin Ertuş, kentte asfalt çalışmaları, çöp konteynerlerinin olmadığı yerlere yeni çöp konteynerlerinin yerleştirilmesi, tahrip olan yolların onarılması, içme suyu arızalarının giderilmesi ve kentin ihtiyaç duyduğu tüm hizmetleri aksatmadan yapmaya çalıştıklarını söyledi. - HAKKARİ

İtfaiye, Hakkari, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:30   Yusuf Yazıcı'dan Trabzonspor taraftarına teşekkür mesajı
13:30   Beşiktaş'a bir sakatlık şoku daha
13:29   Cumhurbaşkanı Erdoğan: "S-400'lerin NATO'ya ve F-35'lere zarar vereceğine dair hiçbir somut veri...
13:29   Tepkilere rağmen devam eden Kaz Dağları projesi hakkında her şey
13:29   Kıbrıs Gazisi Bekir Aydın, son yoluculuğuna uğurlandı
13:29   İSTANBUL-GAZİOSMANPAŞA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU KAMERADA
13:29   Cezayir'de yolsuzlukla suçlanan iki eski bakan tutuklu yargılanacak