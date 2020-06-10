HAKKARİ Çinli gelinin kızı oldu

Çinli gelinin kızı olduHAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinden Singapur'a, oradan da Çin'e yerleşerek burada lokanta işletmeciliği yapan Kurtuluş Çapraz (39), 2 yıl önce Çinli Shan Shan (33) ile evlendi.

10.06.2020 11:30 | Son Güncelleme: 10.06.2020 11:41
Çinli gelinin kızı oldu
HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinden Singapur'a, oradan da Çin'e yerleşerek burada lokanta işletmeciliği yapan Kurtuluş Çapraz (39), 2 yıl önce Çinli Shan Shan (33) ile evlendi. Çin'de yaşayan ancak pandemi nedeniyle 3 ay önce Yüksekova'ya dönen çiftin, kız bebekleri oldu.
Yüksekova'da yaşayan Kurtuluş Çapraz, iş bulamayınca 12 yıl önce Singapur'a gitti. Burada bir lokantada aşçı olarak çalışan Çapraz, gelen bir teklif üzerine Çin'e gitmeye karar verdi. Çin'de lokantada bir süre aşçı olarak çalışan Kurtuluş Çapraz, daha sonra kendi işletmesini açtı. Çapraz, iş çıkışı oturduğu bir kafede ise Çinli Shan Shan ile tanıştı. 7 yıl arkadaşlık yapan Çapraz ve Shan hayatlarını birleştirmeye ve düğünlerini Türkiye'de yapmaya karar verdi. Gelin Shan Shan, düğün için yaklaşık 2 yıl önce annesi ile birlikte Kurtuluş Çapraz'ın Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki evine geldi. Çift, Yüksekova'da yapılan düğünle dünyaevine girdi. Çift, düğünün ardından tekrar Çin'de yaşamaya başladı.
Çapraz, Vuhan kentinde koronavirüs vakalarının görülmeye başlaması ve dünyayı etkilemesi üzerine de hamile olan eşi Shan'ı alarak, 3 ay önce memleketi Yüksekova ilçesine geldi. Hamileliğinin son aylarını eşinin memleketinde geçiren Shan, sancılarının başlaması üzerine önceki gün doğum yapmak üzere Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altında bulunan Shan, dün bir kız bebek dünyaya getirdi. Anne Shan Shan, eşiyle birlikte çok mutlu olduklarını, kızlarına 'Meryem' adını verdiklerini, kendisi ile yakından ilgilenen doktoru Kadın Hastalıkları Uzmanı Mehmet Cömert'e çok teşekkür ettiğini söyledi. Büyük sevinç yaşadığını anlatan baba Çapraz da doğuma bir ay kala gelmeyi planladıklarını ancak Çin'de başlayan koronavirüs nedeniyle kararlarını değiştirip geliş tarihini erkene almak zorunda kaldıklarını belirterek, "Kızımın dünyaya gelmesi bize büyük mutluluk yaşattı. Düğünümüzü burada yapmıştık. Kızım da burada dünyaya geldi. Eşimin ailesi bizden daha heyecanlı, sürekli telefonla görüşüyoruz. Ayrıca eşim de ailenin tek çocuğu. Bebeğimiz dünyaya geldikten sonra kucağımıza alıp hemen görüntülü olarak görüştük. Onlar da ilk torunlarını görmenin mutluluğunu yaşadı. Ayrıca akrabalarıyla bir araya gelip, Meryem'in dünyaya gelişini kutladılar. Büyük bir sevinç içindeyim" dedi. Kadın Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Cömert ise, Yüksekova'nın ilk ve tek Çinli bebeğini dünya getirdiklerini belirtti. Dr. Cömert, "Bebek sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi. Çin Halk Cumhuriyeti'nden Yüksekova'ya gelen gelinimizin sezaryenle ameliyatını gerçekleştirdik. Burada misafir ettik. Elimizden geldiği kadar ona yardımcı olmaya çalıştık. Umarım beğenmiştir. Sağlıklı bir kız bebekleri oldu" diye konuştu. HAKKARİ Çinli gelinin kızı oldu

Kaynak: DHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Yüksekova, Singapur, Hakkari, Güncel, Haber

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