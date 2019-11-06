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Hakkari Çocuk Oyun ve Kültür Merkezi dezenfekte edildi

Hakkari'de her gün yüzlerce çocuğun eğlenme fırsatı bulduğu Çocuk Oyun ve Kültür Merkezi dezenfekte edildi.

06.11.2019 11:24 | Son Güncelleme: 06.11.2019 11:29 Hakkari Çocuk Oyun ve Kültür Merkezi dezenfekte edildi
Hakkari'de her gün yüzlerce çocuğun eğlenme fırsatı bulduğu Çocuk Oyun ve Kültür Merkezi dezenfekte edildi.

Hakkari Belediye Başkanlığı tarafından Halife Derviş Mahallesi'nde bin 500 metrekarelik kapalı alan içerisinde oluşturulan Çocuk Oyun ve Kültür Merkezinde çocuklar eğlenmenin heyecanını yaşıyor. Belediye görevlileri nezaretinde turnikelerden geçirilerek içeri alının çocuklar, görevliler himayesinde burada eğlenmenin mutluluğunu yaşıyor.

İçerisindeki imkanlar ve kaliteli hizmeti ile her gün yüzlerce çocuğun eğlenme ve öğrenme fırsatı bulduğu merkez, Belediye Başkanlığı Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerce düzenli olarak dezenfekte edilip temizleniyor.

Nüfusun yüzde 46'lık kısmı çocuklardan oluştuğu Hakkari'de, çocukların hem eğlenecekleri hem de ders çalışabilecekleri bir ortam sunan ve böyle güzel bir proje geliştiren dönemin Hakkari Vali Yardımcısı ve Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim'e teşekkür eden aileler, sadece batıda gördükleri çocuk oyun alanının Hakkari'de bulunmasının mutluluğu içerisinde olduklarını söylediler. - HAKKARİ

Hakkari, Güncel

Kaynak: İHA

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