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Hakkari çukurca'da 'kış lastiği' uygulaması

Çukurca'da 'kış lastiği' uygulamasıHakkari'nin Çukurca ilçesinde polisin yaptığı kış lastiği uygulamasında, kurala uymayan sürücülere para cezası kesildi.

01.12.2019 14:44 | Son Güncelleme: 01.12.2019 14:45
'da 'kış lastiği' uygulaması
'nin Çukurca ilçesinde polisin yaptığı kış lastiği uygulamasında, kurala uymayan sürücülere para cezası kesildi.
Çukurca İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, zorlu kış şartlarının yaşandığı ilçede kış lastiği uygulaması yaptı. İlçe girişindeki polis kontrol noktasında uygulama yapan ekipler, yolda geçen araçları tek tek durdurarak, kontrol etti. Sürücüleri kış lastiği konusunda bilgilendiren ekipler, kurala uyan sürücülere teşekkür ederken, uymayanlara ise idari para cezası kesti.
Hakkari çukurca'da 'kış lastiği' uygulaması

Hakkari, Çukurca, Güncel

Kaynak: DHA


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