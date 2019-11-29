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Hakkari çukurca'da yanan tır'a, askeri birliğe ait itfaiye aracı müdahale etti

Çukurca'da yanan TIR'a, askeri birliğe ait itfaiye aracı müdahale ettiHakkari'de, kırtasiye malzemesi yüklü TIR, seyir halindeyken yanmaya başladı.

29.11.2019 15:24 | Son Güncelleme: 29.11.2019 15:25
'da yanan TIR'a, askeri birliğe ait itfaiye aracı müdahale etti
'de, kırtasiye malzemesi yüklü TIR, seyir halindeyken yanmaya başladı. Askeri birliğe ait itfaiye aracının müdahale ederek söndürdüğü yangından TIR sürücüsü son anda kurtuldu.
Kırtasiye malzemesi yüklü TIR, Hakkari- Çukurca Karayolu'nun 60'ıncı kilometresindeki Köprülü Jandarma Taburu yakınlarına geldiğinde bilinmeyen nedenle alev aldı. Şırnak'tan Hakkari yönüne giden ve plakası ile sürücüsü açıklanmayan TIR'a, askeri birliğe ait itfaiye aracı müdahale etti. Sürücüsünün son anda kurtulduğu TIR'daki yangın bir saat süren çalışmayla söndürüldü. Yangında TIR kullanılmaz hale geldi.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
Mehmet ÖZKANHAKKARİ,(DHA)
Hakkari çukurca'da yanan tır'a, askeri birliğe ait itfaiye aracı müdahale etti

Hakkari, Çukurca, İtfaiye, Güncel

Kaynak: DHA


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