Hakkari- Çukurca
karayoluna çığ düştü... O anlar kamerada
HAKKARİ - Hakkari-Çukurca karayoluna mevsimin ilk çığı düşerken, vatandaşlar tarafından da cep telefonuyla görüntülendi. Hakkari'nin simgesi olan 3 bin 487 rakımlı Sümbül Dağı'ndan Hakkari-Çukurca karayoluna çığ düştü. Sümbül Dağı'nın eteklerinde süzülerek inen çığ, yoldaki vatandaşlar tarafından görüntülendi.Bir süre önce Hakkari-Çukurca karayolu üzerinde yapılan çığ tünellerinin üstüne kadar gelen çığ nedeniyle herhangi bir yaralanma yaşanmadı.
Çukurca,Hakkari
05 Aralık 2018 Çarşamba 17:42