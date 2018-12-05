05 Aralık 2018, 17:42
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Hakkari-Çukurca Karayoluna Çığ Düştü... O Anlar Kamerada

Hakkari-Çukurca karayoluna çığ düştü.

Hakkari- Çukurca karayoluna çığ düştü... O anlar kamerada

HAKKARİ - Hakkari-Çukurca karayoluna mevsimin ilk çığı düşerken, vatandaşlar tarafından da cep telefonuyla görüntülendi.
Hakkari'nin simgesi olan 3 bin 487 rakımlı Sümbül Dağı'ndan Hakkari-Çukurca karayoluna çığ düştü. Sümbül Dağı'nın eteklerinde süzülerek inen çığ, yoldaki vatandaşlar tarafından görüntülendi.
Bir süre önce Hakkari-Çukurca karayolu üzerinde yapılan çığ tünellerinin üstüne kadar gelen çığ nedeniyle herhangi bir yaralanma yaşanmadı. Çukurca,Hakkari
05 Aralık 2018 Çarşamba 17:42