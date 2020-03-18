HAKKARİ'de etkili olan yağış nedeniyle Hakkari- Çukurca karayolunda heyelan meydana geldi.

Hakkari ve çevresinde dün akşamdan beri etkili olan karla karışık yağmur, ulaşımı olumsuz etkiledi. 14 köy ile 29 mezra yolunun ulaşıma kapandığı Hakkari'de, yol açma çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. Yağış, öğle saatlerinde de Hakkari-Çukurca karayolunda heyelana neden oldu. Kaya ve çamurun kapattığı yol, Karayolları 114. Şube Şefliği ekiplerinin yaptığı çalışmayla ulaşıma açıldı.

Kaynak: DHA