Hakkari-Çukurca Karayolunda Sel (2)

01 Aralık 2018 Cumartesi 16:13



01 Aralık 2018 Cumartesi 16:13

Hakkari'de etkili olan karla karışık yağmur nedeniyle Hakkari-Çukura karayolunun değişik noktalarında yer yer sel meydana geldi.Hakkari'de sabah saatlerinde etkisini sürdüren kar yağışı belirli aralıklarla etkisini sürdürürken, Çukurca karayolunda meydana gelen sel ise sürücülere zor anlar yaşattı. Bir süre yolda kalan sürücüler Karayyolları 114. Hakkari Şube Müdürlüğünü arayarak yardım talebinde bulundular. Hemen harekete geçen karayolları ekipleri selin meydana geldiği yolları temizlemesiyle birlikte sürücüler yollarına devam etti.Karayolları yetkilileri, kar ve sağanak yağışlarla birlikte Hakkari-Van karayolu ile Hakkari-Çukurca karayoluna yer yer kaya düşmeleri ve sel meydana geldiğini belirterek, duruma hemen müdahale ettiklerini ifade ettiler. Sürücüleri kaya düşmelerine karşı dikkatli olması uyarısında da buluna karayolları yetkilileri, ekiplerinin bir taraftan kaya düşmeleri diğer taraftan ise selle mücadele ettiğini belirttiler. - HAKKARİ