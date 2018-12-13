Hakkari Çukurca-Şırnak Karayoluna Kaya Düştü

Çukurca- Şırnak
karayoluna kaya düştü
HAKKARİ-Şırnak Karayolu'na düşen dev kayalar, yolu trafiğe kapattı.Yapılan çalışmayla yol yeniden trafiğe açılırken, sürücülerden dikkatli olmaları istendi.
Çukurca-Şırnak Karayolu'nun 30'uncu kilometresindeki Serbestan bölgesinde yağışlardan dolayı zemini yumuşayan dağlık alandan kopan dev kaya parçaları, saat 15.00 sıralarında yola düştü. Şans eseri o anda araç bulunmayan yol, trafiğe kapatıldı. Karayolları ekipleri tarafından yapılan çalışmaların ardından ise yeniden açıldı. Yetkililer, sürücülerin dikkatli olmalarını istedi.
Şırnak,Çukurca
13 Aralık 2018 Perşembe 23:42