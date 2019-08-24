Haberler» Güncel» Haber

Hakkari'de 1 asker şehit oldu

HAKKARİ'nin Çukurca bölgesinde, önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 asker şehit oldu.

24.08.2019 20:14 Hakkari'de 1 asker şehit oldu
HAKKARİ'nin Çukurca bölgesinde, önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 asker şehit oldu.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Hakkari'nin Çukurca bölgesinde 1 askerin, PKK'lı teröristler tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralandığı ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit olduğunu aktarıldı.
Açıklamada, bölgede operasyonlara devam edildiği belirtilerek, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verildi.



Çukurca, Hakkari, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:46   Balık avlarken oltası elektrik akımına kapılıp öldü
20:46   "Pilav ve Organik Domates Şenliği"
20:46   ABD'den "Myanmar ordusu hak ihlallerini sürdürüyor" uyarısı
20:46   Emine Bulut cinayetini öven Boşanmış Mağdur Babalar Derneği başkanı hakkında soruşturma başlatıldı
20:45   Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı
20:44   GAZİANTEP Mercidabık Zaferi ile Fırat Kalkanı Harekatı'nın yıldönümü kutlandı
20:43   Güvercin tutkunları bir araya geldi