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Hakkari'de 1 asker şehit oldu

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada bir asker şehit oldu.

20.10.2019 11:54Hakkari'de 1 asker şehit oldu
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada bir asker şehit oldu.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan bir askerin derhal hastaneye sevk edildiği ancak müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu bildirildi.
Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri yer aldı.

Şemdinli, Hakkari, Güncel

Kaynak: AA

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