Haberler » Güncel » Hakkari'de 1 asker şehit oldu

Hakkari'de 1 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada 1 askerin şehit olduğunu açıkladı.

20.10.2019 11:55Hakkari'de 1 asker şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada 1 askerin şehit olduğunu açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Şemdinli'de teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan bir askerin kaldırıldığı hastanede şehit olduğu belirtildi. Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.
(İHA)

Hakkari, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:48 Şehit yakınları, gaziler ve engelliler Umre'ye gitti
12:48 Mekteb-i Tıbbiye'nin kalbi, Mehmetçikle atıyor
12:41 Başkan Kılca bu yıl hacca giden Karataylıları buluşturdu
12:45 Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: "PKK-YPG-PYD, DEAŞ devletleri kurdurtmayacağız"
12:40 'Kotunda İyilik Var Projesi' ile kendi çantalarını kendileri dikiyorlar
12:44 Malezya'da animasyon filmi Çin propagandası yapıldığı gerekçesiyle yasaklandı
12:43 (HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE) İSTANBULLULARDAN "SAHİLDE MANGAL YASAĞI" DEĞERLENDİRMELERİ
20.10.2019 12:49:43