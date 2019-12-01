Haberler » Güncel » Hakkari'de 1 terörist teslim oldu - Haber

Hakkari'de 1 terörist teslim oldu

Hakkari'de 1 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

01.12.2019 17:10 | Son Güncelleme: 01.12.2019 17:10Hakkari'de 1 terörist teslim oldu
'de 1 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, 2. Hudut Tugay Komutanlığı ekiplerince PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "1 Aralık 2019 günü 1 bölücü terör örgütü mensubu, silahsız ve teçhizatsız olarak teslim olmuştur. Şahsın yapılan sorgulamasında 'kayıp şahıs', 'silahlı terör örgütüne üye olma suçundan' arandığı ve 2012 yılında PKK/KCK bölücü terör örgütüne katıldığı tespit edilmiş olup, konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.
(Feyzullah Taş/İHA)

Hudut Tugay Komutanlığı, Hakkari, PKK, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:21 Kartepe, Abant ve Düzce'deki yaylalara mevsimin ilk karı düştü - BOLU/
17:19 Serbest kalan dayakçı koca, bu kez tutuklandı
17:18 Ilgaz'a mevsimin ilk karı yağdı
17:13 'Çevre Dostu Çocuk: Tomurcuk' projesi eğitimleri başladı
17:15 DHA YURT BÜLTENİ - 15
1.12.2019 17:23:41