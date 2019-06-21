21.06.2019 18:10
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Hakkari'de 10 kilo TNT ele geçirildi

Hakkari

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde yürütülen çalışmalarda 10 kilogram toz halde TNT patlayıcı madde ele geçirildi.

Hakkari 'nin Çukurca ilçesinde yürütülen çalışmalarda 10 kilogram toz halde TNT patlayıcı madde ele geçirildi. Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "İlimiz Çukurca ilçesi Gündeş köyü Çimenli Mahallesi kırsal alanında icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde; 10 kilogram toz halde TNT patlayıcı madde, 1 adet çuvala sarılı çok sayıda çivi ele geçirilmiştir. Ele geçirilen patlayıcı madde usulüne uygun olarak imha edilmiş olup, konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.
(Feyzullah Taş/İHA)
Kaynak: İHA
Çukurca , Hakkari , Güncel

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