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Hakkari'de 10 kişi istihdam edilecek

Hakkari Milli Eğitim İl Müdürlüğü bünyesinde 10 kişinin istihdam edileceği belirtildi.

11.03.2020 14:26 | Son Güncelleme: 11.03.2020 14:26
Hakkari'de 10 kişi istihdam edilecek
Hakkari Milli Eğitim İl Müdürlüğü bünyesinde 10 kişinin istihdam edileceği belirtildi.
Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğünden (İŞKUR) yapılan açıklamaya göre, Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okullarında 10 kişi istihdam edilecek.
5'i temizlik, 2'si güvenlik ve 3'ü ön büro elemanı olmak üzere 10 kişinin alınacağını iş için başvuruların 11-16 Mart tarihlerinde yapılacağı belirtildi.

Kaynak: AA

Etiketler : Hakkari, İŞKUR, Güncel

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