Hakkari'de 102 kilo 300 gram eroin ele geçirildi
Hakkari'de 102 kilo 300 gram eroin ele geçirildiHAKKARİ – Hakkari'de polis ekiplerince durdurulan bir araçta narkotik köpeği Pars ile yapılan aramada 102 kilo 300 gram eroin maddesi ele geçirildi.
10.03.2020 18:21 | Son Güncelleme: 10.03.2020 18:22
Hakkari 'de 102 kilo 300 gram eroin ele geçirildi
HAKKARİ – Hakkari'de polis ekiplerince durdurulan bir araçta narkotik köpeği Pars ile yapılan aramada 102 kilo 300 gram eroin maddesi ele geçirildi.Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Van Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile 6 Mart 2020 tarihinde ortak çalışma yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "İlimiz Yüksekova ilçesinden batı illerine araç ile yüklü miktarda uyuşturucu madde götürüleceği bilgisi alınmıştır. Yüksekova-Van kara yolu üzerinde durdurulan araçta narkotik köpeği Pars ile yapılan kontrollerde, aracın dorse bölümünde zulalanmış şekilde 200 paket içerisinde 102 kilo 300 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Ele geçirilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak işlem başlatılmış olup, adli tahkikat devam etmektedir" denildi.
HAKKARİ – Hakkari'de polis ekiplerince durdurulan bir araçta narkotik köpeği Pars ile yapılan aramada 102 kilo 300 gram eroin maddesi ele geçirildi.Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Van Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile 6 Mart 2020 tarihinde ortak çalışma yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "İlimiz Yüksekova ilçesinden batı illerine araç ile yüklü miktarda uyuşturucu madde götürüleceği bilgisi alınmıştır. Yüksekova-Van kara yolu üzerinde durdurulan araçta narkotik köpeği Pars ile yapılan kontrollerde, aracın dorse bölümünde zulalanmış şekilde 200 paket içerisinde 102 kilo 300 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Ele geçirilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak işlem başlatılmış olup, adli tahkikat devam etmektedir" denildi.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Hakkari'de 102 kilo 300 gram eroin ele geçirildi
Yorumlar
Manşet
Haberler
Haberler
Şehit mezarındaki bayrağı değiştirmek isteyen zabıta akıma kapılarak yaşamını yitirdi
Haberler
İngiltere'de doktorlardan korkutan koronavirüs açıklaması: İtalya gibi olabiliriz
Haberler
İranlı hemşire hüngür hüngür ağlayarak çağrıda bulundu: Dışarı çıkmayın
Haberler
Tekirdağ'da iki kuyuda daha doğal gaz bulundu
Haberler
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca'dan merak edilen soruya yanıt: Koronavirüs nedeniyle okullar tatil edilecek mi?
Haberler
Manisa'da koronavirüs alarmı! Umre'den dönen hasta virüs şüphesiyle karantinaya alındı
Haberler
Saatte 285 kişiyi öldürüyor! Böbrek hastalığı koronavirüsten daha tehlikeli bir salgın haline geldi