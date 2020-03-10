Hakkari'de 102 kilo eroin ele geçirildi
Hakkari'de polis ekiplerince durdurulan bir araçta narkotik köpeği Pars ile yapılan aramada 102 kilo 300 gram eroin maddesi ele geçirildi.
10.03.2020 16:55 | Son Güncelleme: 10.03.2020 16:55
Hakkari 'de polis ekiplerince durdurulan bir araçta narkotik köpeği Pars ile yapılan aramada 102 kilo 300 gram eroin maddesi ele geçirildi.
Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Van Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile 6 Mart 2020 tarihinde ortak çalışma yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "İlimiz Yüksekova ilçesinden batı illerine araç ile yüklü miktarda uyuşturucu madde götürüleceği bilgisi alınmıştır. Yüksekova-Van kara yolu üzerinde durdurulan araçta narkotik köpeği Pars ile yapılan kontrollerde, aracın dorse bölümünde zulalanmış şekilde 200 paket içerisinde 102 kilo 300 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Ele geçirilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak işlem başlatılmış olup, adli tahkikat devam etmektedir" denildi.
(Feyzullah Taş/İHA)
Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Van Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile 6 Mart 2020 tarihinde ortak çalışma yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "İlimiz Yüksekova ilçesinden batı illerine araç ile yüklü miktarda uyuşturucu madde götürüleceği bilgisi alınmıştır. Yüksekova-Van kara yolu üzerinde durdurulan araçta narkotik köpeği Pars ile yapılan kontrollerde, aracın dorse bölümünde zulalanmış şekilde 200 paket içerisinde 102 kilo 300 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Ele geçirilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak işlem başlatılmış olup, adli tahkikat devam etmektedir" denildi.
(Feyzullah Taş/İHA)
Kaynak: İHA
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