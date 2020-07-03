Hakkari'de 104 kilo eroin ele geçirildi

Hakkari'de 104 kilo eroin ele geçirildiHAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, yol kontrolü sırasında durdurulan araçta, narkotik köpek 'Pars' yardımıyla yapılan aramada, 104 kilo 200 gram eroin ele geçirildi.

03.07.2020 15:24 | Son Güncelleme: 03.07.2020 16:09
Hakkari'de 104 kilo eroin ele geçirildi
HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, yol kontrolü sırasında durdurulan araçta, narkotik köpek 'Pars' yardımıyla yapılan aramada, 104 kilo 200 gram eroin ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yüksekova ilçesinden, batıdaki illere yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı yönünde ihbar aldı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, yapılan teknik takip ile belirlenen aracı, ilçe girişindeki uygulama noktasında durdurdu. Narkotik köpek 'Pars' ile yapılan aramada, araçta 104 kilo 200 gram eroin ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor. Hakkari’de 104 kilo eroin ele geçirildi

Kaynak: DHA

Etiketler: Yüksekova, Narkotik, Hakkari, Güncel, Haber
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