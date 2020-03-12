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Hakkari'de 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü

Hakkari'de 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

12.03.2020 14:09 | Son Güncelleme: 12.03.2020 14:09
Hakkari'de 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü
Hakkari 'de 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Hakkari Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün konferans salonunda düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından sinevizyon gösterisi yapılarak tiyatro oyunu sahnelendi. Daha önce düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrenciler ödüllerini alırken, her birinin İstiklal Marşı'nın birer kıtasını okuması ise büyük alkış aldı.

Dereceye giren öğrencilere değişik hediyeler veren Vali İdris Akbıyık, bu güzel programdan dolayı öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

Programa Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Vali Yardımcısı Mustafa Duruk, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.

Hakkari'nin ilçelerinde de 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenledi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

Etiketler : Mehmet Akif Ersoy, Hakkari, Güncel

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