Haberler » Güncel » Hakkari'de 138 kaçak cep telefonuna 4 gözaltı - Haber

Hakkari'de 138 kaçak cep telefonuna 4 gözaltı

HAKKARİ'nin Derecik ilçesinde, jandarma tarafından şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada 138 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

22.11.2019 15:37 | Son Güncelleme: 22.11.2019 15:37Hakkari'de 138 kaçak cep telefonuna 4 gözaltı

HAKKARİ'nin ilçesinde, jandarma tarafından şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada 138 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

Hakkari Valiliği, İl Komutanlığı ekiplerince, 'kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek, şüphelilerin yakalanması' amacıyla sürdürülen çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda, jandarma ekiplerince, Derecik ilçesine bağlı Güney Mahallesi civarında şüphe üzerine durdurulan araçta, kaçak yollardan ülkeye sokulan 138 adet çeşitli marka ve modellerde cep telefonu ele geçirildi. kaçak telefonlarla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.



Jandarma, Derecik, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:23 Irak'ta hükümet karşıtı gösteriler
20:20 Akçay Barajı'nda su tutulmaya başlandı
20:19 Anne ile çocuklarını kamyonetin altında kalmaktan kurtarma anı kamerada
20:19 Kanseri yenen eşini hastaneden gelin arabasıyla aldı
20:17 - Rusya'nın hava saldırısında baba oğul öldü
20:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütü YPG'ye verilen 33 bin TIR silahı bulduk, topluyoruz
19:58 CHP'li Öztrak: 'Cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum' demek gerçekten ürkütücü
18:39 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Doğu Akdeniz'de dördüncü sondajı yapıyoruz
18:28 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'den müjdeyi verdi: Süs bitkileri eğitim merkezini süratle kuracağız
17:51 Son dakika: Marmara'da 3.6 büyüklüğünde deprem! İstanbul'da da hissedildi
16:32 Erdoğan'ı yanlış anlayan Tatlıses'in anısı alandakileri güldürdü
14:15 Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu: Lisede sınıfta kalma geri geliyor
11:19 Kara Cuma'da firmaların fiyat oyunu ifşa oldu
10:00 Meteoroloji'den beklenen haber geldi! Yeni haftada kar var
09:38 Terörist elebaşı Duran Kalkan'ın genç kızlara tecavüz ettiği görüntüler emniyet güçlerine teslim edildi
22.11.2019 20:24:54