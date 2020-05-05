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Hakkari'de 1500 kişiye evde sağlık hizmeti

Hakkari'de 1500 kişiye evde sağlık hizmetiHAKKARİ İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı Evde Sağlık Hizmetleri Birimi, koronavirüs çalışmaları kapsamında kentte yaşayan yaklaşık 1500 kişiye evinde sağlık hizmeti vermeye çalışıyor.

05.05.2020 12:57 | Son Güncelleme: 05.05.2020 13:06
Hakkari'de 1500 kişiye evde sağlık hizmeti
HAKKARİ İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı Evde Sağlık Hizmetleri Birimi, koronavirüs çalışmaları kapsamında kentte yaşayan yaklaşık 1500 kişiye evinde sağlık hizmeti vermeye çalışıyor. Hakkari Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Furkan Çağrı Oğuzlar, koronavirüs öncesi 60 kayıtlı hastaya evde baktıklarını, ancak pandemi sonrası başlattıkları 'Sahayı Hastaneye Çeviriyoruz' projesi kapsamında evde sağlık hizmeti verdikleri kişi sayısını 1500'e çıkardıklarını söyledi.
Koronavirüs önlemleri kapsamında yapılan çalışmalar devam ederken, Hakkari Sağlık Müdürlüğü, Evde Sağlık Hizmetleri Birimi aracılığıyla 'Sahayı Hastaneye Çeviriyoruz' projesi başlattı. Bu proje sayesinde yaşlı, engelli ve diyaliz hastaları başta olmak üzere il dışından gelen ve evlerinde 14 günlük karantina sürecini geçiren vatandaşlara kapsamlı bir sağlık hizmeti veriliyor. Takip altındaki hastaları evlerinde ziyaret eden, ateşlerini ölçüp maske, eldiven veren ekipler, herhangi bir olumsuzluk durumunda ise anında müdahalede bulunuyor. Hakkari Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Furkan Çağrı Oğuzlar, çalışmaların 14 ekip ve 7 araçla yürütüldüğünü söyledi.
Başhekim Dr. Oğuzlar, koronavirüs öncesi 60 kayıtlı hastaya evde baktıklarını, ancak pandemi sonrası başlattıkları 'Sahayı Hastaneye Çeviriyoruz' projesi kapsamında evde sağlık hizmeti verdikleri kişi sayısını 1500'e çıkardıklarını belirtti. Önlemler konusunda titiz bir çalışma yaptıklarını kaydeden Dr. Oğuzlar, Covid-19'un yayılması ve kentimizde de görülmesi üzerine önlemlerimizi en üst seviyeyeye çıkardık. Bu amaçla da 'Sahayı Hastaneye Çeviriyoruz' projesi başlattık ve yaklaşık bin 500 vatandaşımızın takiplerini kontrollerini evlerinde yapıyoruz. Bu uygulama bize büyük avantajlar sağladı dedi. Hakkari’de 1500 kişiye evde sağlık hizmeti

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

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