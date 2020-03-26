Hakkari'de 177 kilogram eroin ve 10 bin tıbbi maske ele geçirildi

Hakkari 'nin Yüksekova ilçesinde toprağa gizlenmiş 177 kilogram uyuşturucu ve 10 bin tıbbi maske ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç unsurlarının elde edilerek şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, Yüksekova'nın Akpınar köyü Golegiri mezrası kırsalında yürütülen arama tarama faaliyeti sırasında toprağa gizlenmiş 177 kilogram eroin, 10 bin tıbbi maske ve gümrük kaçağı 3 bin paket sigara bulundu.

Kaynak: AA