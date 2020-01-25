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Hakkari'de 184 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

Hakkari il genelinde yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan 148 yerleşim yerinin yeniden ulaşıma açılması için çalışmalar aralıksız olarak devam ediyor.

25.01.2020 12:35 | Son Güncelleme: 25.01.2020 12:35Hakkari'de 184 yerleşim yeri ulaşıma kapandı
il genelinde yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan 148 yerleşim yerinin yeniden ulaşıma açılması için çalışmalar aralıksız olarak devam ediyor.
Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Hakkari merkezde 5 köy, 12 mezra, ilçesinde 4 köy, 8 mezra, Derecik ilçesinde 3 köy, 14 mezra, Şemdinli ilçesinde 11 köy 51 mezra ve Yüksekova ilçesinde ise 25 köy 51 mezra yolu ulaşıma kapandı. Yolların yeniden açılması için Hakkari İl Özel İdaresi Karla Mücadele ekiplerinin çalışmaları aralıksız olarak sürüyor"
(Feyzullah Taş/İHA)

Çukurca, Hakkari, Güncel

Kaynak: İHA

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